В четырех районах Рязанской области зафиксировали опасное агрометеорологическое явление

По сообщению синоптиков, в Клепиковском, Старожиловском, Шиловском и Ряжском районах наблюдается сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых.