В четырех районах Рязанской области зафиксировали опасное агрометеорологическое явление
По сообщению синоптиков, в Клепиковском, Старожиловском, Шиловском и Ряжском районах наблюдается сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых.
В четырех районах Рязанской области зафиксировали опасное агрометеорологическое явление. Об этом сообщает сайт регионального Гидрометцентра.
По сообщению синоптиков, в Клепиковском, Старожиловском, Шиловском и Ряжском районах наблюдается сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых. Такое агрометеорологическое явление считается опасным.