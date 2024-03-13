Умер вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус
Мужчине было 53 года. Причина смерти не сообщается.
Умер вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус. Об этом сообщили на сайте компании.
Мужчине было 53 года. Причина смерти не сообщается.
Робертус работал в компании 30 лет. За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса он был отмечен государственными и ведомственными наградами.
Отмечается, что мужчина увлекался спортом и был чемпионом по авиамодельному спорту.
Фото со страницы Виталия Робертуса в соцсетях.