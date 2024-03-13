Умер вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус

Мужчине было 53 года. Причина смерти не сообщается.

Умер вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус. Об этом сообщили на сайте компании.

Мужчине было 53 года. Причина смерти не сообщается.

Робертус работал в компании 30 лет. За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса он был отмечен государственными и ведомственными наградами.

Отмечается, что мужчина увлекался спортом и был чемпионом по авиамодельному спорту.

Фото со страницы Виталия Робертуса в соцсетях.