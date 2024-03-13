Умер актер Алексей Четвертков

Умер актер Алексей Четвертков. Об этом сообщила « Российская газета ».

Четвертков родился в 1965 году.

С 1982 года он работал в театре «Глагол». Актер участвовал в постановках «Человек, у которого было сердце величиной с арбуз», «Три мушкетера или Sorry, But I Don’t Speak French» (играл там Бэкингема и кардинала Ришелье), «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» (играл царя), «Двенадцать с половиной влюбленных дураков», «Игра в любовь», «Послезавтра в Шамборе».

С 1987 года снимался в кино, его дебютный фильм — «Взломщик», где в главных ролях играли Константин Кинчев и Олег Гаркуша. Также Четвертков играл в фильмах «Дорога в Назарет» и «Беглец».