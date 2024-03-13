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Технологические установки рязанских производителей заинтересовали представителей нефтегазовой компании Кубы

Во вторник, 12 марта, рязанское предприятие «Промзона» посетили представители крупнейшей нефтяной и энергетической компании Кубы CUPET. Цель визита — знакомство с производством и проведение переговоров по поводу приобретения установок для очистки переработанных масел, которые производит рязанская компания.

Знакомство представителей предприятий состоялось на международной выставке FIHAV 2024 в Гаване в ноябре прошлого года. На выставке был представлен коллективный стенд региона с участием 9 компаний, в том числе «Промзоны».

Директор по экономическим вопросам и заместитель директора по вопросам бизнеса компании CUPET Роберто Суарес Сотолонго отметил, что установки «Промзоны» позволят сделать производство более эффективным, а также снизить себестоимость продукции.

Кубинский бизнесмен выразил уверенность в том, что сотрудничество с рязанскими производителем станет успешным проектом.

«Рязанскую область, как и всю Россию, с Кубой объединяют искренняя дружба, проверенная временем, взаимная поддержка и помощь, и мы этим очень дорожим. В стремительно меняющемся мире исторически добрые отношения приобретают особый, стратегический характер. Уверена, что и визит представителей компании CUPET послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между нашим регионом и Кубой», — прокомментировала событие заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.