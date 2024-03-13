Синоптики рассказали, каким будет половодье в Рязанской области

Согласно прогнозу, пик половодья на Оке ожидается на уровне от 2,2 до 3,9 метров выше нормы

Синоптики рассказали, каким будет половодье в Рязанской области. Сообщение появилось на сайте регионального Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, пик половодья на Оке ожидается на уровне от 2,2 до 3,9 метров выше нормы. Отмечается, что из-за осадков пик половодья может превысить прогнозы на метр с достижением критических отметок. На Оке от Рязани до села Половское Спасского района возможно высокое половодье.

На остальных реках ожидают затопление участков речной поймы.