Сборная ГРПЗ представит Рязань в полуфинале конкурса «Кибердром»

Сборная Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) «Кибертим-62» представит Рязанскую область в полуфинале VI Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований „Кибердром“. За право выйти в полуфинал состязались 68 команд из разных регионов России.

В четвертьфинале на этапе „Зарница“ команда „Кибертим-62“ противостояла команде из Нижегородской области. Испытание проходило в дистанционном формате на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Рязанской области. На этом этапе конкурсанты выполняли транспортные задачи — поочередно управляли беспилотными транспортом наземного и воздушного базирования в условиях киберфизического воздействия. Необходимо было перевести условный груз, припасы и людей до нужной точки, создавая препятствия соперникам — используя электромагнитную блокировку их роботов.

Кроме того, команды приняли участие в дополнительных испытаниях, где сборная ГРПЗ завоевала 2 место в конкурсе видеороликов „Мое предприятие“, а также набрала 97 баллов из 100 возможных в первенстве по сборке виртуального дрона „СборкаСим“.

"Несмотря на серьезную конкуренцию, „Кибертим-62“ показала очень хорошие результаты и вышла в полуфинал. Похвально, что молодежь интересуется современными технологиями и готова развивать промышленный потенциал региона и страны. Мы гордимся участием ребят в проекте, их победам и уверены, что наша команда достойно представит регион в полуфинале и заслуженно займет почетное место на пьедестале», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

По количеству набранных баллов сборная ГРПЗ вышла в полуфинал конкурса, который будет проводиться с 8 по 14 апреля 2024 года.

Проект «Кибердром» реализуется по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив. Он направлен на создание системы опережающей подготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.