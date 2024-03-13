РЖД ввели скидку 15% на проезд в купейных вагонах с детьми

РЖД ввели скидку 15% на проезд в купейных вагонах с детьми до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы билеты стали дешевле, нужно в одном заказе ввести данные ребенка и его сопровождающих.

Кроме того, на билеты в двухэтажный поезд для ребенка от 10 до 17 лет действует тариф «Школьный». По нему можно получить скидку 50% от стоимости проезда в плацкартном вагоне.

По данным РЖД, новый тариф будет работать при покупке билетов в купе поездов дальнего следования, отправляющихся весной и осенне-зимний период.