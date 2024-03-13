Рязанцы рассказали об очередях в онкодиспансере за льготными лекарствами
Отмечается, что люди стоят полчаса и более, но при этом неизвестно, есть ли выписанные им препараты в наличии.
Рязанцы рассказали об очередях в онкодиспансере за льготными лекарствами. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Рязинформбюро».
Отмечается, что люди стоят полчаса и более, но при этом неизвестно, есть ли выписанные им препараты в наличии.
«В очереди находятся и пациенты, которым недавно были проведены операции», — написано в посте.