Росгвардейцы уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва российской границы

Также эффективность показали средства обороны против БПЛА.

Росгвардейцы уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва российской границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что более 300 солдат ВСУ пытались прорваться через российскую границу.

Артиллерийскими подразделениями Росгвардии поразили 30 боевиков и два минометных расчета.

Также эффективность показали средства обороны против БПЛА.