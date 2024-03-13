Путин заявил о готовности России к ядерной войне

Президент заявил, что у России не возникало необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе СВО.

Владимир Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Киселеву.

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [ядерные ракеты] у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — заявил Путин, отвечая на вопрос, действительно ли Россия готова к ядерной войне.

Также президент сказал, что у России никогда не возникало необходимости применять тактическое ядерное оружие во время СВО на Украине.