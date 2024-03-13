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Путин: у границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска
Президент подчеркнул, что ранее у двух стран были «просто идеальные» отношения: не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной, не говоря уже о других областях.

Владимир Путин заявил, что у границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.

Президент подчеркнул, что ранее у двух стран были «просто идеальные» отношения: не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной, не говоря уже о других областях.

«У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали?.. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — сказал Путин.

Он отметил, что у России были достаточно добрые и стабильные отношения с Швецией и Финляндией.

«И мне думается, что они больше выигрывали от того, что они придерживаются нейтралитета, потому что это дает определенные преимущества: хотя бы как переговорная площадка для того, чтобы снижать напряженность в той же Европе», — добавил президент.