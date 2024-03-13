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Путин оценил вероятность ввода польских войск на территорию Украины
По словам президента, Польша захочет вернуть земли, которые считает исторически своими.

Президент России Владимир Путин заявил, что, если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.

По словам Путина, Польша захочет вернуть земли, которые считает исторически своими.

«Потому что они захотят вернуть… они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими…» — сказал президент.