Владимир Путин назвал цель украинских атак по российским регионам. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.
По его словам, атаки происходят на фоне неудач Украины на линии соприкосновения.
«Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал», — заявил Путин.
«Но третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами „сыт, пьян и нос в известном материале“, с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», — подчеркнул президент.