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Путин назвал цель украинских атак по российским регионам
По его словам, они происходят на фоне неудач Украины на линии соприкосновения.

Владимир Путин назвал цель украинских атак по российским регионам. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.

По его словам, атаки происходят на фоне неудач Украины на линии соприкосновения.

«Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал», — заявил Путин.

«Но третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами „сыт, пьян и нос в известном материале“, с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», — подчеркнул президент.