Стало известно число беспилотников, атаковавших рязанский нефтезавод

Инцидент произошел в среду, 13 марта. Пострадали двое.

Стало известно число беспилотников, атаковавших рязанский нефтезавод. Информацию опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что завод атаковали три беспилотника. Позже Telegram-канал SHOT опубликовал данные о четырех БПЛА, участвовавших в налете.

Инцидент произошел в среду, 13 марта. Пострадали двое. По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В сети появилось видео случившегося.