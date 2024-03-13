Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на яйца и мясо кур

Отмечается, что за последнюю неделю стоимость курятины у производителей показала нулевую динамику и составила в среднем 156,63 руб. за кг.

Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на яйца и мясо кур. Об этом пишет газета « Известия ».

По данным ведомства, на прошлой неделе стоимость куриного мяса у производителей показала нулевую динамику и составила в среднем 156,63 руб. за кг.

Отмечается, что на рынке круп также сохраняется стабильная ситуация. За неделю гречка подешевела на 2%.

«В настоящее время ее стоимость на 22,3% ниже, чем год назад», — отметили в министерстве.