Мэрия рассказала, когда восстановит провалившийся асфальт на Фирсова

Просадка асфальта произошла из-за подмыва грунта.

Администрация Рязани рассказала редакции РЗН. инфо, когда восстановит провалившийся асфальт на улице Фирсова.

В мэрии подтвердили, что «РГРЭС» проводило земляные работы по ремонту электрического кабеля. Однако просадка асфальта произошла из-за подмыва грунта.

«Руководство РГРЭС уведомлено о восстановлении нарушенного благоустройства в месте проведения работ. Полностью асфальтовое покрытие будет восстановлено после наступления благоприятных погодных условий», — отметили в ведомстве.

Напомним, рязанцы рассказали о провале асфальта в центре города.