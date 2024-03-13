Advanced: к лету 2024 года в конфликте на Украине может произойти перелом

Отмечается, что избежать этого можно, если увеличится военная помощь.

Летом 2024 года в конфликте на Украине может произойти перелом из-за отсутствия помощи Запада. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Advanced.

Отмечается, что избежать этого можно, если увеличится военная помощь.

Кроме того, российские военные для обороны выстроили сеть из многоуровневых укреплений. Их протяженность составляет сотни километров.

Также автор статьи отметил, что военные России быстро учатся и адаптировались в зоне конфликта.