34-летний рязанец разобрал кирпичную стену гаража и украл оттуда инструменты

Возбуждено уголовное дело.

34-летний рязанец разобрал кирпичную стену гаража и украл оттуда электроинструменты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился пенсионер из города Кораблино и сообщил о пропаже бензогенератора и электроинструментов из его гаража.

Мужчина отметил, что кирпичная кладка стены повреждена, а из помещения пропало все ценное.

При расследовании дела, правоохранители узнали, что на окраине города мужчина перевозит на садовой тележке инструменты и предлагает их продать.

Вором оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за кражи и умышленные уничтожение имущества.

Возбуждено уголовное дело.