Военкоры заявили о попытке прорыва диверсантов в российские регионы

Речь идет о Белгородской и Курской областях.

Военкоры заявили о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации проекта Wargonzo, несколько вооруженных групп пытались прорваться на пикапах при поддержке артиллерийского и минометного огня. По данным репортеров, на подходе к границе обнаружили несколько танков противника. Во время попытки штурма они оказывали огневое воздействие. Идет бой.

О стрелковом бое в районе Теткино сообщили жители Курской области. В соцсетях распространилось видео со звуками автоматных очередей, якобы снятое вблизи города.

Официальных данных о случившемся нет.