Во Владимирской области при пожаре погибла женщина и шесть ее собак
Во Владимирской области при пожаре погибла женщина и шесть ее собак. Об этом сообщил портал «Pro Gorod Владимир».
Инцидент произошел в СНТ в Киржачском районе в воскресенье, 10 марта. Вызов поступил в 2:14. По информации сотрудников МЧС, соседи начали вызывать пожарных, когда пламя охватило дачный дом. Здание сгорело полностью.
Женщина, имевшая московскую прописку, жила в двухэтажном щитовом дачном доме с девятью собаками. Троих животных удалось спасти.
На пожар выезжали шесть спасателей МЧС и три единицы техники. Помогали тушить возгорание и трое добровальцев из ДПК «Аленино» со своей машиной.
Причиной пожара называют неисправность печного отопления.