Во Владимирской области при пожаре погибла женщина и шесть ее собак

Во Владимирской области при пожаре погибла женщина и шесть ее собак. Об этом сообщил портал «Pro Gorod Владимир».

Инцидент произошел в СНТ в Киржачском районе в воскресенье, 10 марта. Вызов поступил в 2:14. По информации сотрудников МЧС, соседи начали вызывать пожарных, когда пламя охватило дачный дом. Здание сгорело полностью.

Женщина, имевшая московскую прописку, жила в двухэтажном щитовом дачном доме с девятью собаками. Троих животных удалось спасти.

На пожар выезжали шесть спасателей МЧС и три единицы техники. Помогали тушить возгорание и трое добровальцев из ДПК «Аленино» со своей машиной.

Причиной пожара называют неисправность печного отопления.