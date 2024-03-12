В соцсетях появились фотографии момента драки около рязанского заведения
Ранее сообщалось, что инцидент произошел около кафе на улице Новоселов в субботу, 9 марта.
В соцсетях появились фотографии момента драки около рязанского заведения.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел около кафе на улице Новоселов в субботу, 9 марта. По информации из публикации, одна девушка избила другую.
«После того, как она ударила девушку по животу, она хотела дальше ее добивать», — указано в посте. Также в сообщении отмечается, что на входе возле заведения есть камеры видеонаблюдения.