В соцсетях появились фотографии момента драки около рязанского заведения

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около кафе на улице Новоселов в субботу, 9 марта.

В соцсетях появились фотографии момента драки около рязанского заведения.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около кафе на улице Новоселов в субботу, 9 марта. По информации из публикации, одна девушка избила другую.

«После того, как она ударила девушку по животу, она хотела дальше ее добивать», — указано в посте. Также в сообщении отмечается, что на входе возле заведения есть камеры видеонаблюдения.