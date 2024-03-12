В Санкт-Петербурге задержали аниматора, надругавшегося над пятилетней девочкой

В Санкт-Петербурге аниматора детской комнаты задержали за надругательство над пятилетней девочкой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

По информации источника, инцидент произошел днем в субботу, 10 марта. В полицию обратился отец девочки.

«Выяснилось, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней девочки в детской комнате. Подозреваемого задержали», — поделился источник канала.

Выяснилось, что ранее мужчину уже неоднократно судили за преступление против половой неприкосновенности, однако он все равно смог устроиться на работу в детскую комнату в ТЦ «Торговый двор». Возбуждено уголовное дело.