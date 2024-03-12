В Рязанскую область с рабочим визитом прибыл глава МЧС Александр Куренков

Министр посетил главное региональное управление МЧС.

В Рязанскую область с рабочим визитом прибыл глава МЧС Александр Куренков. Об этом сообщила ГТРК «Ока» .

Куренков посетил главное региональное управление МЧС. Министр вручил ведомственные награды лучшим сотрудникам и передал десять единиц техники: грузовики и автомобили повышенной проходимости для надзорной деятельности и поисково-спасательной службы на воде.

Помимо этого, глава МЧС осмотрел, как организована работа центра управления в кризисных ситуациях и испытательной пожарной лаборатории.

«Хочу поблагодарить каждого из вас за вклад безопасности и благополучия жителей Рязанской области. Вы постоянно совершенствуете свои знания и навыки, чтобы своевременно прийти на помощь, а ваша инициативность и решительность — это залог успешного выполнения любой задачи», — заявил Куренков.