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В Рязанской области осудили мужчину, ранившего ножом собутыльника
Он проведет в колонии строгого режима три года и семь месяцев.

В Рязанской области осудили 44-летнего мужчину, ранившего ножом собутыльника. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июле 2023 года.

Установлено, что во время распития алкоголя между осужденным и его знакомым случился конфликт. Виновный ударил потерпевшего ножом в область шеи, а после — в область брюшной полости. Так он причинил тяжкий вред здоровью.

Пронский райсуд признал мужчину виновным. Его приговорили к трем годам семи месяцам в колонии строгого режима.