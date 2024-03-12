В Рязанской области мужчину задержали за незаконное культивирование конопли

Отмечается, что ряжец выращивал наркосодержащее растение для личного употребления.

В Ряжске мужчину уличили в домашнем культивировании конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские провели обыск в частном доме 42-летнего мужчины. Там они изъяли емкости с кустами конопли, рассаду, две коробки и пакет с растительной массой со специфическим запахом. Согласно исследованию, содержимое является частями наркосодержащего растения конопля массой 1 килограмм 538 граммов.

По признанию мужчины, он выращивал коноплю для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Также мужчину привлекут к административной ответственности за незаконное культивирование конопли.