В Рязанской области мужчину задержали за незаконное культивирование конопли
Отмечается, что ряжец выращивал наркосодержащее растение для личного употребления.
В Ряжске мужчину уличили в домашнем культивировании конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские провели обыск в частном доме 42-летнего мужчины. Там они изъяли емкости с кустами конопли, рассаду, две коробки и пакет с растительной массой со специфическим запахом. Согласно исследованию, содержимое является частями наркосодержащего растения конопля массой 1 килограмм 538 граммов.
По признанию мужчины, он выращивал коноплю для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Также мужчину привлекут к административной ответственности за незаконное культивирование конопли.