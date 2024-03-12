В Рязани пропала 71-летняя пенсионерка

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В Рязани пропала 71-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт».

Отмечается, что местонахождение Людмилы Саликовой (Барыкиной) неизвестно с 12 марта.

Она имеет рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза.

Людмила была одета в черное пальто с меховым воротником, синие джинсы, черные сапоги.