В Рязани пропала 71-летняя пенсионерка
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В Рязани пропала 71-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт».
Отмечается, что местонахождение Людмилы Саликовой (Барыкиной) неизвестно с 12 марта.
Она имеет рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза.
Людмила была одета в черное пальто с меховым воротником, синие джинсы, черные сапоги.
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