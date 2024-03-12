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В Рязани пропала 71-летняя пенсионерка
Поисковики просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

В Рязани пропала 71-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт».

Отмечается, что местонахождение Людмилы Саликовой (Барыкиной) неизвестно с 12 марта.

Она имеет рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза.

Людмила была одета в черное пальто с меховым воротником, синие джинсы, черные сапоги.

Поисковики просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.