В Рязани объявили режим «черного неба»

Его объявили до утра 13 марта.

В Рязани объявили режим «черного неба». Об этом сообщает портал Gismeteo.

По данным синоптиков, с вечера 12 марта до утра 13 марта над областями Центральной России расположится центр антициклона. Его влияние обусловит слабый ветер и формирование температурной инверсии.

Отмечается, что в это время погода будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Поэтому в Москве, городах Московской области, Калуге и Рязани возможен кратковременный рост концентраций загрязняющих веществ.