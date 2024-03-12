В Рязани ищут очевидцев драки около заведения на улице Новоселов

Инцидент произошел в субботу, 9 марта, примерно в 3:30, у заведения «Пятница».

В Рязани ищут очевидцев драки около заведения на улице Новоселов. Об этом сообщил Telegram-канал RZN_Life.

Инцидент произошел в субботу, 9 марта, примерно в 3:30, у заведения «Пятница».

«Девушку ударили ногой в живот, после чего она ударилась головой о крыльцо и потеряла сознание. Ищем свидетелей, возможно, ваш автомобиль был припаркован напротив», — указано в публикации.