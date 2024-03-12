В Рязани хотят отремонтировать фасад больницы № 8

В региональном Минздраве сообщили, что заявка на ремонт подана.

В Рязани хотят отремонтировать фасад больницы № 8. Об этом сообщил региональный Минздрав в комментариях под постом Павла Малкова в Telegram-канале.

Рязанка поинтересовалась, когда обновят фасад больницы № 8. В ведомстве ответили, что заявку на ремонт уже подали. На данный момент ожидается результат ее рассмотрения.

В Минздраве добавили, что здание больницы — памятник архитектуры, поэтому его реставрация необходима. Однако, по словам ведомства, для проведения работ нужны финансирование и помощь других от министерств.