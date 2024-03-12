В Рязани четырех человек осудят за кражу более 27 тонн дизеля

Причинен ущерб на сумму более 1,4 млн рублей.

В Рязани четырех человек осудят за кражу 27 тонн дизеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что летом 2023 года два жителя Московской области и два ульяновца за денежное вознаграждение украли более 27 тонн дизельного топлива из нефтепродуктопровода АО «Транснефть Верхняя-Волга» через незаконное технологическое присоединение на участке у деревни Романцево. Причинен ущерб на сумму более 1,4 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.