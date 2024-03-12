В России запретили сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков

Соответствующий законопроект приняли в Госдуме во вторник, 12 марта.

В России запретили сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме во вторник, 12 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Документ разработали с целью закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.

Запрет касается приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.