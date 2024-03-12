В России ужесточат контроль за ценами на лекарства

Данные о стоимости жизненно необходимых и важнейших препаратов будут заноситься в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств.

В России ужесточат контроль за ценами на лекарства. Об этом сообщили « Известия » по данным дорожной карты Росздравнадзора.

Данные о стоимости жизненно необходимых и важнейших препаратов будут заноситься в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств. При ее помощи надзорные органы смогут проанализировать ситуацию и выйти на проверки в аптеки или больницы, где стоимость лекарств завышалась неправомерно.

На данный момент в базе находятся данные об участниках оборота фармпродукции и всех действиях с ней — введении в оборот, перемещении по цепочке «изготовители — посредники — медучреждения и аптеки», переупаковке или выбытии из оборота.

При появлении нового функционала цены на лекарства из перечня начнут контролироваться жестче. Это повысит вероятность внеплановых проверок.

По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, сети выиграют от запуска нового механизма. «Отпуск препаратов из списка ЖНВЛП по превышающей норму цене запрещен законом, и за это аптечные учреждения могут быть наказаны. Поэтому в этом никто не заинтересован», — сказал он.