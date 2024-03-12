Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
Срд, 13
-1°
Чтв, 14
ЦБ USD 90.63 -0.12 12/03
ЦБ EUR 99.13 0.25 12/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
Вчера 13:27
1 388
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
4 549
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
6 148
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
6 873
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России ужесточат контроль за ценами на лекарства
Данные о стоимости жизненно необходимых и важнейших препаратов будут заноситься в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств.

В России ужесточат контроль за ценами на лекарства. Об этом сообщили «Известия» по данным дорожной карты Росздравнадзора.

Данные о стоимости жизненно необходимых и важнейших препаратов будут заноситься в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств. При ее помощи надзорные органы смогут проанализировать ситуацию и выйти на проверки в аптеки или больницы, где стоимость лекарств завышалась неправомерно.

На данный момент в базе находятся данные об участниках оборота фармпродукции и всех действиях с ней — введении в оборот, перемещении по цепочке «изготовители — посредники — медучреждения и аптеки», переупаковке или выбытии из оборота.

При появлении нового функционала цены на лекарства из перечня начнут контролироваться жестче. Это повысит вероятность внеплановых проверок.

По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, сети выиграют от запуска нового механизма. «Отпуск препаратов из списка ЖНВЛП по превышающей норму цене запрещен законом, и за это аптечные учреждения могут быть наказаны. Поэтому в этом никто не заинтересован», — сказал он.