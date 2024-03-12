В России создадут казачий мобилизационный резерв
Документ предусматривает заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ.
В России создадут казачий мобилизационный резерв. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Госдума приняла во втором чтении этот законопроект.
Документ предусматривает заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ.
Как говорится в пояснительной записке, данный проект разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве ВС России.