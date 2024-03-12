В России с 1 апреля введут новый порядок регистрации перепланировки

Отмечается, что вступает в силу Федеральный закон № 608-ФЗ.

В России с 1 апреля вводят новый порядок регистрации перепланировки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя комплекса сервисов «КОнтур. Недвижимость» Константина Ташлыкова.

Отмечается, что вступает в силу Федеральный закон № 608-ФЗ. Теперь объединение комнат в квартире будет считаться не реконструкцией, а перепланировкой.

По словам эксперта, регистрировать перепланировку нужно, если произойдет увеличение или уменьшение площади жилища, изменятся границы, образуется новое помещение.

Кроме того, оформлять придется перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов.