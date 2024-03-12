В России подорожала стоимость долгосрочной аренды квартир

Прирост цен на однокомнатные квартиры составил 14%, двухкомнатные подорожали на 7%, студии — на 4%.

В России подорожала стоимость долгосрочной аренды квартир. Об этом пишет газета « Известия ».

По данным их исследования, в России выросли цены на съемное жилье. Прирост цен на однокомнатные квартиры составил 14%, двухкомнатные подорожали на 7%, студии — на 4%.

Отмечается, что в Рязани и Ульяновске наблюдались рекордные показатели по снижению предложения на аренду жилья.