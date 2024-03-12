В Путятинском районе на трассе М5 «Урал» отремонтируют мост за 35 миллионов рублей

На мосту положат новое покрытие, заменят береговые опоры и лестничные пролеты, устранят трещины.

В Путятинском районе на трассе М5 «Урал» отремонтируют мост через реку Тырницу за 35 миллионов 124 тысячи 100 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

На фотографиях, прикрепленных в проект, можно видеть, что мост пришел в негодность: тротуары покрылись травой, опоры подверглись коррозии, а берег реки зарос кустарником.

Согласно документам, на мосту положат новое покрытие, заменят береговые опоры и лестничные пролеты, устранят трещины. Также обновят тротуары, водоотвод с проезжей части и очистные сооружения. Помимо этого очистят реку от зарослей кустарника.

Ремонтировать будут на 31-м километре трассы М5 «Урал», подъезд через село Большая Екатериновка. Работы завершат 25 сентября.