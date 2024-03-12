В Подмосковье мужчина избил глухонемую женщину-водителя

В Подмосковье мужчина избил глухонемую женщину-водителя. Об этом сообщает Газета.RU.

Отмечается, что нападавшему не понравилось, что девушка якобы подрезала его на перекрестке. Он вылез из автомобиля, разбил стекло и начал бить женщину кулаками по лицу.

По данным издания, сначала мужчина уехал, но затем вернулся и хотел уладить вопрос без полиции.

Его задержали правоохранители и завели уголовное дело.

Пострадавшая — инвалид третьей группы по слуху и мать троих детей.