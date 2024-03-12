В Нижегородской области ВСУ атаковали установку по переработке нефти

Инцидент произошел в Кстовской промзоне. Предварительно, пострадавших нет.

В Нижегородской области ВСУ атаковали установку по переработке нефти. Об этом сообщи Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Кстовской промзоне.

По информации губернатора Глеба Никитина, в регионе атаковали объект топливно-энергетического комплекса. Предварительно, пострадавших нет.

Отмечается, что в ночь на вторник, 12 марта, системы ПВО перехватили или уничтожили 25 беспилотников ВСУ.