В Нижегородской области ВСУ атаковали установку по переработке нефти
Инцидент произошел в Кстовской промзоне. Предварительно, пострадавших нет.
В Нижегородской области ВСУ атаковали установку по переработке нефти. Об этом сообщи Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в Кстовской промзоне.
По информации губернатора Глеба Никитина, в регионе атаковали объект топливно-энергетического комплекса. Предварительно, пострадавших нет.
Отмечается, что в ночь на вторник, 12 марта, системы ПВО перехватили или уничтожили 25 беспилотников ВСУ.