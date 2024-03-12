В Нижегородской области нашли труп подростка, отравившегося угарным газом

В Нижегородской области в частном доме нашли труп подростка. По данным региональной прокуратуры, он отравился угарным газом.

Инцидент произошел в Ленинском районе. В прокуратуре уточнили, что в доме, где жил подросток, было установлено газовое оборудование.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Расследование продолжается.