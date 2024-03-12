В Касимовском районе простились с погибшим на СВО Дмитрием Габтыкаевым

Траурные мероприятия прошли с соблюдением воинских почестей.

В Касимовском районе простились с погибшим в ходе спецоперации Дмитрием Габтыкаевым. Об этом сообщил депутат Касимовской гордумы Роман Вереин в соцсетях.

Габтыкаев погиб 12 декабря 2023 года.

Церемония прощания состоялась в Елатьме в субботу, 9 марта. В траурных мероприятиях участвовали родные и близкие военного, представители власти, администрации Касимовского района, органов местного самоуправления, Рязанского военного гарнизона, священнослужители Елатомского благочиния, общественных организаций, ветераны.

Отмечается, что погибшего посмертно представили к Ордену Мужества.