В Касимове на врача-терапевта завели уголовное дело за ложные данные о диспансеризации пациентов

По данным следствия, врач-терапевт внес ложные данные о диспансеризации шести граждан в 2023 году. Отмечается, что медик делал это ради получения премии.

В Касимове на врача-терапевта завели уголовное дело за ложные данные о диспансеризации пациентов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, врач-терапевт внес ложные данные о диспансеризации шести граждан в 2023 году. Отмечается, что медик делал это ради получения премии.

Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.