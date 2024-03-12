В Госдуме предложили запустить в вузах курсы по семейным ценностям

Отмечается, что на этих занятиях будут рассказывать о духовно-нравственных и семейных ценностях.

В Госдуме предложили запустить в вузах курсы по семейным ценностям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Яну Лантратову.

Отмечается, что на этих занятиях будут рассказывать о духовно-нравственных и семейных ценностях.

Кроме того, будет затрагиваться тема семейной этики, поддержки молодый семей в России.

Депутат сообщила, что средний возраст вступления в брак в России увеличился до 27 лет, а рождения первого ребенка — до 26-27 лет.