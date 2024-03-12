В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Под удар попал город Шебекино.

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в Шебекине.

По предварительным данным, у женщины осколочное ранение лица. Рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась.

В городе повреждены шесть частных домовладений, здания магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума, а также две легковушки. На месте работают оперативные службы.