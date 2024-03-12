Синоптики рассказали, когда в Центральной России полностью растают сугробы
Отмечается, что днем снег будет подтаивать, а ночные морозы покроют сугробы ледяной коркой.
Синоптики рассказали, когда в Центральной России полностью растают сугробы. Об этом пишет портал «PROгород» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его данным, снег в ЦФО будет лежать как минимум до первой декады апреля.
Но к концу этой недели высота сугробов уменьшится на три-четыре сантиметра.
Отмечается, что днем снег будет подтаивать, а ночные морозы покроют сугробы ледяной коркой.