Синоптики рассказали, когда в Центральной России полностью растают сугробы

Отмечается, что днем снег будет подтаивать, а ночные морозы покроют сугробы ледяной коркой.

Синоптики рассказали, когда в Центральной России полностью растают сугробы. Об этом пишет портал «PROгород» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его данным, снег в ЦФО будет лежать как минимум до первой декады апреля.

Но к концу этой недели высота сугробов уменьшится на три-четыре сантиметра.

Отмечается, что днем снег будет подтаивать, а ночные морозы покроют сугробы ледяной коркой.