Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
-1°
Срд, 13
-1°
Чтв, 14
ЦБ USD 90.88 0.25 13/03
ЦБ EUR 99.36 0.23 13/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
Вчера 13:27
1 705
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
4 653
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
6 242
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
6 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские выдворили из России иностранца, отсидевшего за наркопреступления
Полицейские сопроводили иностранца в аэропорт «Домодедово», откуда он вылетел за свой счет. Ему также запретили въезжать в Россию в течение 5 лет.

Рязанские полицейские выдворили из России иностранца, отсидевшего за наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что в ночь на вторник, 12 марта, из России депортировали гражданина одной из стран Закавказья.

Отмечается, что ранее мужчина отбывал наказание в исправительной колонии за совершение преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

Полицейские сопроводили иностранца в аэропорт «Домодедово», откуда он вылетел за свой счет. Ему также запретили въезжать в Россию в течение 5 лет.