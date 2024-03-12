Рязанские полицейские выдворили из России иностранца, отсидевшего за наркопреступления

Полицейские сопроводили иностранца в аэропорт «Домодедово», откуда он вылетел за свой счет. Ему также запретили въезжать в Россию в течение 5 лет.

Рязанские полицейские выдворили из России иностранца, отсидевшего за наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что в ночь на вторник, 12 марта, из России депортировали гражданина одной из стран Закавказья.

Отмечается, что ранее мужчина отбывал наказание в исправительной колонии за совершение преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

Полицейские сопроводили иностранца в аэропорт «Домодедово», откуда он вылетел за свой счет. Ему также запретили въезжать в Россию в течение 5 лет.