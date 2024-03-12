Рязанца подозревают в попытке дачи взятки полицейскому

Возбуждено уголовное дело.

Рязанца 1968 года рождения подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

Инцидент произошел 4 марта 2024 года.

По данным следствия, подозреваемый, чтобы избежать привлечения к ответственности за приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, попытался дать полицейскому взятку в размере 30 тысяч рублей. Правоохранитель отказался.

Сасовский МСО СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело. Специалисты проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.