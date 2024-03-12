Рязанца осудят за покупку и хранение наркотиков

По данным следствия, мужчина купил и хранил мариухану и части конопли на территории дачи в Новомичуринске.

Рязанца осудят за покупку и хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Органы предварительного расследования установили, что в августе 2023 года житель областного центра незаконно приобрел марихуану и части конопли. Он стал хранить их на территории личного дачного участка в Новомичуринске.

Преступные действия пресекли полицейские. Они изъяли 229 граммов марихуаны и 431 грамм конопли.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направили в суд для рассмотрения.