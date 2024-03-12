Полицейские задержали рязанца, который шесть лет назад обманул воронежца на 600 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали рязанца, который шесть лет назад обманул воронежца на 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Воронежской области.

По данным полиции, в 2018 году у 48-летнего жителя Воронежа украли 600 тысяч рублей. Мужчина занимался грузоперевозками и хотел купить автоприцеп. Для этого он обратился к малознакомому мужчине, у которого покупал прицеп ранее, и передал ему 600 тысяч рублей. Прицеп предприниматель так и не получил, а его продавец перестал отвечать на его сообщения.

Полицейские установили личность продавца, им оказался 49-летний житель Рязанской области, который покинул страну и долго проживал за рубежом. Когда он вернулся, его задержали.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 6 лет тюрьмы.