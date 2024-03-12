Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионера из Сараев на 200 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионера из Сараев на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

По данным издания, мошенники обманули 76-летнего жителя села Напольное по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Мужчина отдал мошенникам 200 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к делу причастен 18-летний житель Липецкой области. 10 марта молодого человека задержали.

Возбуждено уголовное дело.