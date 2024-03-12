Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
-1°
Срд, 13
-1°
Чтв, 14
ЦБ USD 90.88 0.25 13/03
ЦБ EUR 99.36 0.23 13/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
Вчера 13:27
1 827
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
4 673
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
6 256
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
6 981
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионера из Сараев на 200 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионера из Сараев на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, мошенники обманули 76-летнего жителя села Напольное по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Мужчина отдал мошенникам 200 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к делу причастен 18-летний житель Липецкой области. 10 марта молодого человека задержали.

Возбуждено уголовное дело.