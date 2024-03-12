Полицейские задержали 25-летнего жителя Рязанского района за кражу

Инцидент произошел в селе Рубцево.

Полицейские задержали 25-летнего жителя Рязанского района за кражу. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 11 марта. В полицию обратился 69-летний житель Рубцева. Он рассказал, что, вернувшись из поездки, увидел взломанную дверь дома. Из жилища пропали перфоратор, шуруповерт, лобзик, дрель и углошлифовальная машинка.

Полицейские со служебной собакой обследовали место кражи. Животное взяло след и привело правоохранителей к соседнему дому. Там найдены похищенные инструменты.

Оперативники установили, что хозяин дома — 25-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель. Мужчину задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, злоумышленник пристрастился к употреблению синтетических наркотиков. Увидев, как сосед уезжает, мужчина решил совершить кражу. Взломав дверь, он собрал в мешок электроинструменты и унес к себе домой. Похищенное он планировал продать, чтобы приобрести запрещенные препараты.

Возбуждено уголовное дело о краже.